Aunque nadie pone en duda su enorme calidad, Karim Benzema viene recibiendo numerosas críticas por el importante bajón que han experimentado sus cifras goleadoras a lo largo de la presente temporada (suma 17 goles en 44 partidos oficiales y no ve puerta desde hace 8 encuentros). Durante una entrevista concedida a L’Equipe, el galo ha obviado a quienes le atacan y ha optado por defender su estilo de juego.

«Las estadísticas son gratificantes. A los 29 años me siento orgulloso de haberlo logrado. Esas cifras son importantes, pero no tanto como el fútbol. Hoy en el fútbol hay estadísticas, ratios... ¡Pero esto es fútbol, no es la NBA! El fútbol es un juego colectivo. Por supuesto que uno tiene que ser decisivo, sobre todo cuando se está atacando, pero no todo debe reducirse a eso. Mis actuaciones hablan por mí», explicó.

Igualmente, el jugador del Real Madrid se refirió al escándalo que aún le mantiene apartado de la Selección de Francia absoluta. «No espero nada. Hay un seleccionador que escoge (...). Deportivamente, estoy prácticamente al máximo. Sería un placer regresar a vestirme de azul. Iré siempre a la selección de Francia con la máxima motivación», indicó antes de lanzar un duro mensaje al otro gran protagonista de este suceso, su compatriota Mathieu Valbuena. «Tiene que dejarse de inventar historias. ¡Enloquezco cuando sigue mintiendo! Todo partió de él, esa historia del ’sextape’ (cinta sexual). Él tenía que haber dicho solo la verdad acerca de lo que ocurrió (...) . ¡Qué Valbuena pare ya con sus tonterías! Me vuelve loco ver cómo miente», espetó.