Riyad Mahrez quiere dejar el Leicester City y no duda en admitirlo públicamente, como acaba de hacer ahora en declaraciones que recoge Sky Sports. El argelino de 26 años ha hablado sobre el interés de la Roma y sus planes de futuro en unas sinceras declaraciones.

«Sé que vino la Roma, pero se rechazaron las propuestas por lo que hay poco que pueda hacer. Son un gran club con el que me gustaría hablar pero no puedo hasta que Leicester llegue a un acuerdo. El Leicester conoce mis pensamientos, pero seguiré dando lo mejor de mí para el club como siempre he hecho. Claramente, es halagador cada vez que se vincula con cualquier club grande, pero tal y como está, no he hablado con nadie, ya que nadie ha llegado a un acuerdo con el club, pero tenemos casi un mes de la ventana de transferencias para ver lo que pasa», afirmó el jugador.