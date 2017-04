Anoche marcaba 2 goles más, en este caso en casa del Granada, para certificar la victoria del Málaga en Liga en esta jornada intersemanal. Sandro Ramírez suma ya 14 dianas en 27 encuentros con la escuadra andaluza, y obviamente tras el encuentro fue cuestionado por su futuro en la Cadena Cope.

«Estoy muy bien. Sigo trabajando, hoy contento por los dos goles, pero más por la victoria del equipo que era vital. Cuando salí del Barça creí que era la mejor decisión posible y no me arrepiento de nada. Mi cláusula son 6 M€. Tengo algo. Me las quedo para mí. Sólo estoy centrado aquí», afirmó el delantero al ser cuestionado por las ofertas que tendría de car al curso que viene.