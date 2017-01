En su cuarta temporada en el Sevilla ha ganado todavía más peso en el club, y la llegada de Jorge Sampaoli no ha hecho sino potenciar todavía más sus grandes cualidades. Vicente Iborra es por derecho propio uno de los pilares del cuadro hispalense, autor de 4 goles en 22 encuentros esta temporada con los andaluces.

Ahora es noticia porque el Crystal Palace lo quiere. Su agente, Federico Marco, lo ha reconocido en declaraciones a Estadio Deportivo: «Él (Allardyce, ndr.) ya lo conocía... pero ha llamado algún equipo más. No obstante, los clubes ya saben el procedimiento. Vicente es muy feliz en Sevilla pero yo no puedo ser hipócrita: la movilidad siempre es posible; nunca se sabe. Solo han preguntado por su disposición, no hay ofertas concretas. También tendría una propuesta desde China».