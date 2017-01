El jugador del Alavés, cedido por el Atlético de Madrid, está rindiendo a un gran nivel y ha despertado el interés de grandes equipos, aunque no piensa en ello: «Eso ahora mismo no me conviene ni pensarlo. Lo dejo en manos de mi representante. Yo lo que tengo que hacer es seguir jugando igual y seguir creciendo. En ese sentido estoy muy tranquilo y pienso sólo en el Deportivo Alavés. También pienso en la próxima temporada pero sabiendo que en verano volveré a Madrid».

Uno de los equipos que se han interesado en Theo Hernández es el Olympique de Marsella, club de la ciudad de nacimiento del futbolista. El jugador es consciente de ello, pero no deja que le descentre: «Sí, pero yo ahora estoy donde estoy y lo que salga de que me quiere un equipo de aquí o de allá no me tiene que importar. Tengo que estar centrado y no quiero que me distraiga nada», aseguró en una entrevista para el diario As.