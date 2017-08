Jonathan Viera, jugador de la UD Las Palmas y que es pretendido por varios clubes ingleses, ha hablado con los medios de comunicación tras el amistoso ante el CD Tenerife. Dejó un mensaje al club en el que expresaba sus ganas de quedarse. «Estamos obligados a entendernos», dijo el canario refiriéndose, probablemente, a una mejora de contrato.

«Han venido ofertas muy buenas y llegarán ofertas esta semana. Estoy feliz aquí y me gustaría acabar aquí, pero también está claro que me gustaría que se me valore como me merezco ser valorado. Simplemente eso. Creo que nunca he pedido más de lo que me merezco. Siempre he dado la cara en los momentos malos». Asegura que hará un esfuerzo si se queda y espera que el club amarillo esté a la altura de la situación.