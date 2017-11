Cuando se habla de un próximo fichaje galáctico del Real Madrid, bien porque Gareth Bale pueda ser vendido o incluso para acabar sucediendo a Cristiano Ronaldo, hay varios jugadores en las quinielas. Y uno de ellos es Eden Hazard, atacante de 26 años del Chelsea y figura de este club.

Autor de 6 dianas en 15 partidos en esta temporada, el belga se ha asentado como el gran referente de este conjunto campeón de la Premier League. Fue determinante el curso pasado con 19 dianas, y debido a sus cualidades es una pieza clave para garantizar nuevos éxitos en Stamford Bridge.

Ahora es noticia por una entrevista que ha concedido a Canal+ Francia, en la que entre otras cosas habla del cuadro blanco. Tras haber sido relacionado en varias ocasiones con el campeón de Europa, el jugador admite que es un destino que le agradaría, si bien deja claro que no piensa en un cambio de aires.

«Por ahora, quiero terminar este año. Todos saben la admiración que tengo por Real Madrid. Pero, por ahora, soy blue. Y cada año me he quedado en el club. Cuando estaba en Lille, cmonezaron a hablar del Paris Saint-Germain, pero me quedé en Lille. En Chelsea, cada año, hablan del PSG o Real Madrid», afirmó el futbolista.