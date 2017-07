El lateral derecho del Arsenal, Héctor Bellerín, ya ha comunicado a Arsène Wenger su voluntad de fichar por el FC Barcelona, según la información del diario Sport. Ahora le toca al conjunto azulgrana responder al gesto del jugador realizando una oferta por él. Se habla de que los culés están dispuestos a empezar a negociar ofreciendo 30M€ por el lateral catalán.

El objetivo de la entidad blaugrana con esta primera oferta es establecer contacto con el Arsenal y empezar las negociaciones. Consideran que la oferta no tendrá demasiado recorrido dada la negativa del conjunto londinense a deshacerse de Bellerín, por lo que el Barcelona estaría dispuesto a incluir una serie de millones en variables al precio inicial.

El técnico francés no tiene intención de vender a Bellerín. Además le ha comunicado que cuenta con él para la próxima temporada y le ha pedido que no se precipite en su decisión, que se tome unos días de reflexión para discernir si quiere abandonar Londres o no de manera definitiva.

Como ya sucedió con Cesc Fábregas, el Barcelona sabe que las negociaciones serán duras y se prolongarán a lo largo del mercado estival. Aún así están convencidos de que podrán convencer a Wenger para que levante la mano y deje marchar al jugador, además de poder encontrar un precio que convenga a ambas partes.