Entre las múltiples decisiones que deberá tomar el Real Madrid durante los próximos meses figura, sin duda, la que tiene ver con el destino de aquellos jugadores que se encuentran actualmente cedidos. En este sentido, los casos más significativos son los de Jesús Vallejo (20 años) y Borja Mayoral (20), futbolistas de considerable talento y a los que se augura un futuro prometedor.

En el caso del primero, que ha aprovechado con creces su cesión en el Eintracht Frankfurt (24 partidos), su futuro pasa por regresar a la Casa Blanca y completar la pretemporada con el primer equipo. Si en ese periodo es capaz de colmar las expectativas de Zinedine Zidane, permanecerá en la plantilla y ocupará el espacio que deje Pepe, de lo contrario, volverá a ser cedido.

«Las veces que he ido a recuperarme a Valdebebas me he encontrado con ellos, aunque no han sido muchas veces. No he hablado con Zidane esta temporada, sólo con los compañeros con los que he coincidido en las instalaciones. Hasta ahora no me han comentado nada. Tengo que seguir en Frankfurt y disfrutar del presente. En junio está el Europeo sub-21 y eso va a ser fundamental», explicó el zaguero durante su paso por los micrófonos de Onda Cero.

Jesús Vallejo: "Hombre, jugar en el Madrid es muy ilusionante pero yo no sé nada del año que viene así que me centro en el Eintracht" pic.twitter.com/RgSPedc5Y8 — El Transistor (@ElTransistorOC) 11 de abril de 2017

Algo más delicada es la situación del delantero, ya que su paso por el Wolfsburgo no está siendo tan brillante como se esperaba (apenas ha sumado 2 goles en 19 encuentros). Salvo sorpresa, su futuro seguirá estando lejos del Santiago Bernabéu.

«Yo sigo trabajando para tener más minutos; seguro que este año me viene bien para el futuro. ¿Dónde me veo dentro de dos meses? Pues en el Europeo sub-21. El resto no lo sé...», reconoció el punta no sin cierta resignación.