Casemiro se ha confirmado como uno de los futbolistas clave del Real Madrid versión 2017-2018. Aunque sin el carácter de Sergio Ramos, los goles de Cristiano Ronaldo, la calidad de Luka Modric o las incorporaciones de Marcelo y Carvajal desde los laterales hubiera sido muy complicado sumar los éxitos que se han conseguido, el brasileño se he erigido en la red que ha salvado de muchas caídas al campeón de Europa.

De esto es muy consciente Zinedine Zidane, que ha hecho de él a uno de sus imprescindibles. Es precisamente esta situación la que complica el futuro en Chamartín a una de las mayores apuestas de futuro del Real Madrid. Concretamente, se trata del centrocampista Marcos Llorente (22 años), que después de doctorarse cum laude en las filas del Alavés a las órdenes de Mauricio Pellegrino (38 partidos disputados entre Liga y Copa) espera ahora su recompensa en forma de minutos defendiendo la elástica merengue en la temporada 2017-2018.

Sin embargo, en el Real Madrid no lo tienen tan claro. Así lo apunta precisamente la información que podemos leer en el diario Marca. Según ésta, Zinedine Zidane apuesta por Casemiro como clave para ocupar el mediocentro y Mateo Kovacic (al que tiene previsto dar más minutos) en forma de alternativa pese a no ser futbolistas de un perfil similar. No cabe duda que esta apuesta dejaría en una situación muy delicada a Marcos Llorente, por lo que el Real Madrid no descarta una nueva salida en calidad de cedido para que siga evolucionando como futbolista en un conjunto de Primera División. No cabe duda que nos espera un verano agitado en las oficinas del Santiago Bernabéu.