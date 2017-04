El plan B dio resultado. Consciente de los numerosos y complicados choques que debe afrontar el Real Madrid en los próximos días, el técnico blanco Zinedine Zidane apostó por las rotaciones ante el Deportivo de La Coruña y los jugadores menos habituales cumplieron con creces. Ya no sólo por el hecho de obtener una victoria (2-6), en especial por el modo de conseguirla.

Especialmente significativa fue la actuación de Isco. El malagueño, que había vuelto a quedarse fuera del once inicial en el Clásico del pasado fin de semana, aprovechó la ocasión para firmar un choque soberbio y dar muestras de un enorme talento que fue reconocido hasta por los aficionados del equipo rival, quienes no dudaron en dedicarle una sonora ovación cuando fue sustituido. «La actuación de Isco ha sido fenomenal. Hace cosas en el campo que no todos pueden hacer. El público lo ha reconocido y me alegro mucho por él», reconoció Zizou al término del partido.

Asimismo, el partido también resultó reconfortante para James Rodríguez y Álvaro Morata. Ambos viven actualmente a la sombra de las grandes estrellas blancas y aprovecharon este encuentro para reivindicarse. El delantero se mostró muy participativo y combativo y firmó el gol más rápido que ha logrado el Real Madrid lejos de su estadio desde 2008 (52 segundos). El centrocampista, por su parte, ofreció su mejor versión y puso la rúbrica a otro par de dianas. «Contento por su actuación y sus goles. Pero estoy satisfecho con todos. Lo bueno es que los que juegan menos están metidos, físicamente están muy bien y quieren jugar», indicó el técnico.

Tras esta exhibición, el debate vuelve a estar sobre la mesa. Eso sí, no parece que, a estas alturas de la película, Zidane tenga intención de variar sus planteamientos iniciales. El galo ya dijo en su momento que la BBC era innegociable, por lo que es muy probable que los meritorios tengan que volver a calentar banquillo en, por ejemplo, las semifinales de la Champions League. «El debate siempre va a estar, pero yo me quedo con que todos son importantes. Vamos partido a partido con el equipo, con elegir los jugadores... Decirles después de esta actuación que no juegan el siguiente partido es complicado, pero ellos lo entienden. Es una plantilla fenomenal,» espetó el entrenador merengue.