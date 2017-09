El último partido de Liga ha disparado la primera alarma de la campaña en el Real Madrid. El cuadro blanco no fue capaz de superar al Levante en el Santiago Bernabéu (1-1) y evidenció que, por el momento, su maquinaria no está tan engrasada como podía parecer tras lo vivido en la pretemporada. Por si fuera poco, este choque trajo consigo la lesión de Karim Benzema, futbolista que se perderá las dos próximas semanas de competición y que obligará a Zinedine Zidane a tener que modificar sus planes ofensivos.

Aunque el inminente partido, ante el APOEL en Champions League, no debería representar mayores problemas, y más si tenemos en cuenta que los merengues podrán contar con Cristiano Ronaldo, lo cierto es que surgen numerosas dudas a la hora de imaginar qué once presentará Zidane frente a la Real Sociedad. Los donostiarras cuentan todos sus partidos por victorias y exigirán la mejor versión de un cuadro madrileño que no puede permitirse más tropiezos. «No podemos cambiar esto, no hay más remedio que buscar la solución dentro de esta plantilla. El miércoles va a jugar Cristiano, no estoy preocupado por esto, vamos a encontrar soluciones y a ver quién jugará en San Sebastián (el domingo en Liga)», reconoció el preparador al término del choque.

A priori podría pensarse que sin Benzema en el equipo y con CR7 aún sancionado para ese choque liguero, Zizou tendría que tirar de Borja Mayoral, pero tras constatar que el canterano se quedó fuera de la convocatoria en el último choque es viable que puedan darse otros supuestos.

Si opta por mantener el 4-3-3, seguramente serán jugadores como Marco Asensio y Lucas Vázquez los que tengan que compartir galones ofensivos con Gareth Bale, pero tampoco debería descartarse que el técnico modificase su habitual esquema y optase por un 4-4-2 en el que Bale comparta responsabilidad ofensiva con alguno de los citados compañeros o el propio Mayoral. ¿Cómo solventará Zidane este problema?