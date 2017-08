Ha bastado apenas un empate para que cierto sector del Santiago Bernabéu haya puesto la X a un par de futbolistas del primer equipo. Aunque el Real Madrid ofreció una buena imagen, el hecho de que sólo pudiese obtener un 2-2 ante el renovado Valencia contribuyó a que un nutrido grupo de aficionados comenzase a mirar con cierto tono de desaprobación tanto al galés Gareth Bale como al galo Karim Benzema.

El primero estuvo muy lejos de su mejor nivel y no logró asumir esos galones que, en ausencia de Cristiano Ronaldo, deberían recaer sobre sus hombros. Al ser retirado, parte del público asistente al estadio merengue mostró su impaciencia y le dedicó unos pitos a los que, eso sí, el técnico blanco Zinedine Zidane quiso restar importancia. «Es un jugador importante de la plantilla. Bale es Bale. Vamos a seguir trabajando y contamos con él igual que con todos los demás. Que le piten no significa nada. Ha tenido ocasiones para hacer gol y no ha podido. Seguiremos trabajando. Hoy no puedo reprochar nada a mis jugadores, al contrario», aseveró.

Igualmente, Zizou no dudó en salir en defensa de su compatriota Benzema, delantero que pese a exhibir su habitual compromiso, se mostró muy fallón de cara a puerta y marró hasta cuatro claras ocasiones que bien podrían haber brindado una tranquila victoria a los madridistas. «Le dedicaré una sonrisa. Tiene que seguir trabajando. Lo más difícil es tener ocasiones. Hoy no ha podido meter gol pero ha trabajado muchísimo y no se puede reprochar nada a un jugador que falla goles. A él le será difícil tener una sonrisa», indicó.

Aunque la temporada no ha hecho más que empezar y restan muchos choques para que ambos puedan voltear la situación, parece claro que la afición blanca, que nunca ha destacado por su paciencia, ya ha encontrado a dos jugadores en los que descargar todas sus iras cuando las cosas no vayan según lo previsto.