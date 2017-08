Aunque en los 4 años que lleva en el Real Madrid, su equipo ha conseguido ganar la Liga de Campeones en 3 ocasiones, lo cierto es que Gareth Bale no ha podido dejar en el equipo la huella que muchos esperaban cuando fue fichado en 2013. Y no es que no haya tenido incidencia en algunos de los grandes momentos de ese tiempo, como sus goles en las finales de Copa del Rey o la de Lisboa en 2014, además de su tanto en semifinales de Copa de Europa en 2016 ante el Manchester City.

Las lesiones han sido su gran calvario en el combinado de Chamartín, y en esta pretemporada apenas ha dejado todavía su sello. Por eso sigue protagonizando informaciones como la que hoy recoge As, que invitan a pensar que la prensa madrileña ya prepara el terreno para una posible venta que sería la antesala del esperado fichaje de Kylian Mbappé.

Este medio divide los 101 M€ que pagaron los blancos (según revelaciones de Football Leaks) por su contrato de 6 años, lo que da 16,8 M€. Esto, sumado a su salario anual, da como resultado una inversión de 34,8 M€ al año por parte del combinado de Chamartín. Si dividimos la cifra por los 150 partidos que ha jugado, el resultado es que cada partido le cuesta a su club 927.000 €.

Además, si comparamos la inversión por minuto jugado, nos saldría nada menos que un coste de 12.000 € para el Real Madrid por cada 60 segundos que ha estado sobre el terreno de juego. Y en cuanto a sus goles, la cifra es más llamativa, ya que cada tanto le ha costado al club madridista nada menos que 2 M€. Unas estadísticas que el citado medio expone en la tabla que les mostramos a continuación.

(Fotografía del diario As)