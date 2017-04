Juan C. Navarro

David de Gea se acerca al Real Madrid. Ésa es, al menos, la sensación que se desprende de una información filtrada en la noche de ayer por el periodista José Ramón de la Morena. El director del programa El Transistor aseguró que la directiva del Manchester United ha variado sus planteamientos y ya le ha hecho saber al cuadro blanco que está dispuesto a negociar la venta de su pupilo.

El encargado de hacer llegar esta información al combinado merengue ha sido, como cabía esperar, su agente, el mediático Jorge Mendes. Al parecer, tanto el representante como el club inglés entienden que están ante una oportunidad, casi única, de cerrar un negocio más que suculento y no están dispuestos a dejarla pasar. Además, el técnico del equipo, el luso José Mourinho, también ha dado su visto bueno.

Eso sí, el locutor quiso añadir que el gran escollo para reclutar al arquero toledano podría ser ahora mismo su salario. En Old Trafford, el internacional español percibe 12 M€, cantidad que los de Chamartín no se plantean pagar porque, entre otras cosas, no era la cifra que se había pactado cuando el meta estuvo ya a punto de aterrizar en el Santiago Bernabéu. Por tanto, para lograr su desembarco, el arquero tendría que aceptar una drástica reducción de sueldo.

En este sentido, De la Morena recuerda que fue este mismo tema salarial el que ya imposibilitó el fichaje del centrocampista galo Paul Pogba el pasado verano. «No traen a Pogba fundamentalmente por lo que cobraba y por las preguntas que empezaron a hacer al presidente algunos de los pesos pesados del vestuario: ’Presi, a ver si va a venir uno de fuera a ganar lo que no nos paga usted a nosotros’», relató.