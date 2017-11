Zinedine Zidane no ha querido dar un ’sí’ rotundo en rueda de prensa al ser preguntado sobre el futuro del Real Madrid en el próximo mes de enero, donde se valorarán posibles incorporaciones. El preparador francés dejaba abierta la posibilidad, entreviendo que el club acudirá al mercado para reforzar una plantilla que no está en su mejor momento futbolístico en cuanto a sensaciones: «Estoy muy contento con mi plantilla y no quiero que se vaya nadie. Pero luego en el fútbol puede pasar de todo, luego hay más gente que yo para elegir cosas. Cuando llegue el mercado hablaremos. Se habla del delantero o de la portería, no voy a hablar de nada, sabemos que podemos fichar pero nada más».

También entró a valorar la situación de Gareth Bale y su disponibilidad para el encuentro de mañana tras superar su lesión. El galés, con sus continuas molestias musculares, apenas ha participado esta temporada y está siendo muy criticado por la afición blanca: «Va a estar con nosotros mañana. La idea es que juegue. Yo quiero ver a Bale al cien por cien cuanto antes, pero no puedo decir cuándo estará así. Yo le veo bien. Lo único es que tiene que jugar y es el ritmo del partido el que nos va a marcar el camino. La idea es que juegue ya mañana, pero veremos cuánto».

En cuanto a Ceballos, Zidane quiso atajar los rumores sobre una posible salida del jugador debido a lo limitado de su presencia incluso cuando el equipo ha mostrado su peor versión, sin darle entrada como parte de una solución: «Él no se va a desanimar. Acaba de llegar al Madrid y está trabajando muy bien. Lo veo muy metido y animado, creo que su situación es más el ruido de fuera, porque él está animado».

Por último, el técnico francés confirmó la presencia de Keyor Navas y Mateo Kovacic para disputar el encuentro de Copa del Rey, así como el estado de Lucas Vázquez: «Tiene un fuerte golpe, tiene un poco hinchado el sóleo. Pero no es importante, es sólo precaución [...] Kovacic hace tiempo que entrena con nosotros, puede que mañana Mateo juegue todo el partido. Ramos no va a jugar y Keylor Navas sí».