Juan C. Navarro

El pasado verano, el AC Milan dio un importante golpe de efecto al reclutar a uno de los líderes de la Juventus, el central Leonardo Bonucci. Los rossoneri abonaron la friolera de 42 M€ por un futbolista que había sido vital en los planteamientos del cuadro bianconero durante los últimos tiempos, pero que mantenía una complicada relación tanto con el técnico de la entidad, el italiano Massimiliano Allegri, como con varios de sus compañeros.

Aunque se esperaba que el zaguero fuese uno de los impulsores del nuevo y ambicioso proyecto de la entidad lombarda, lo cierto es que las semanas han ido pasando y ni su rendimiento personal ni el del resto de la escuadra ha logrado acercarse al esperado. A día de hoy, los milanistas son séptimos a la tabla a nada menos que 16 puntos de distancia del líder, el Nápoles.

Esta delicada situación deportiva del conjunto transalpino es, precisamente, uno de los motivos que ha llevado al Real Madrid a, según cuenta Ok Diario, plantearse su fichaje de cara al mercado invernal. Los blancos creen que el defensa, tras constatar que la temporada de su equipo apunta al fracaso, vería con buenos ojos un nuevo traspaso y haría todo lo posible por forzar su salida del club en caso de contar con una oferta en firme de la entidad de Chamartín.

Además de por su enorme experiencia acumulada (tiene ya 30 años) o por su potencial físico y técnico, Bonucci resulta interesante porque podría disputar la Champions League (el AC Milan está disputando la Europa League) y porque al no tener en el horizonte el Mundial de Rusia (Italia quedó apeada en la repesca) podría exprimirse al máximo en la recta final de la temporada. Eso sí, su fichaje no se antoja ni sencillo ni barato, ya que pese a soportar una enorme presión externa (la UEFA valora una sanción por incumplir el Fair Play Financiero), la directiva italiana no se plantea su venta y sólo le dejará partir si recibe una oferta que, como mínimo, le permita recuperar la inversión realizada.