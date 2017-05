Convertido en uno de los nombres propios de la temporada que acaba de terminar, Kylian Mbappé se presenta como la joya más codiciada del mercado estival. El delantero de 18 años del Mónaco sabe que los mejores clubes del mundo lo siguen, pero en declaraciones a beIN SPORTS acaba de dar las claves de su futuro.

«Tomaré una decisión basada en mi carrera deportiva. Mi carrera es lo primero y, lo más importante, estoy en una edad en la que necesito jugar y eso será lo primordial. No tengo 35 ó 36, una edad a la que tienes que dosificarte. Todavía tengo todo que aprender, este año fue el del descubrimiento y ahora llega el paso más importante: la confirmación», afirmó el francés.

El goleador ha querido insistir en el hecho de que él será el único que decida su futuro: «Yo seré el único que tome la decisión y no me iré obligado a ningún sitio. No tendré en cuenta el Mundial. Desde muy pronto he tenido presión y he aprendido a manejarla, me he acostumbrado y es parte de mi entorno. Me afecta a mí, no a mi familia ni a mi club».

Autor de 26 dianas en 44 partidos, su calidad y desparpajo han sido una de las grandes sorpresas de la temporada. Estamos sin duda ante una estrella en ciernes que dará mucho que hablar próximamente.