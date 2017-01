El pasado miércoles el Chelsea rompía su racha triunfal ante el Tottenham, cayendo con los goles de Dele Alli. Pero todavía tienen los de Antonio Conte mucho margen en esta Premier League en la que por ahora han sido los más regulares, ya que no ha aparecido un oponente claro que les haga sombra sino que los otros 5 grandes perseguidores se han mostrado más irregulares.

Pero Antonio Conte no quiere relajaciones, sabedor de que queda mucha temporada por delante y aunque los suyos no tengan el desgaste de las competiciones europeas, tendrán que luchar hasta el final. Por eso no se descartan incorporaciones para los blues en este mercado de invierno, pese a que ya tienen una plantilla amplia y un esquema de juego claro e identificable.

Y es que en las últimas semanas se han asomado a la agenda del Chelsea muchos jugadores, para diferentes posiciones, aunque especialmente para la medular. Tras la salida de Oscar rumbo a China, centrocampistas como Arturo Vidal, Michail Antonio, Tiemoué Bakayoko o Franck Kessié han sido objetivos recurrentes.

Además han aparecido otros futuribles como Ricardo Rodríguez o Faouzi Ghoulam, laterales izquierdos ambos porque Antonio Conte solamente cuenta con Marcos Alonso como especialista para el puesto.