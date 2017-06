El periódico deportivo turco AMK ha desvelado que Arda Turan y su entorno ya han recibido noticias de la directiva del FC Barcelona, que no cuenta con él. En el club no ha terminado de convencer tanto el rendimiento como la actitud del jugador, por lo que se habrían decidido a deshacerse de él este verano, pero no a cualquier precio.

El centrocampista otomano de 30 años, llegó al Barça en el verano de 2015 por 34 M€, y en la entidad blaugrana esperan rentabilizar dicho fichaje en el mercado. Arda perdió progresivamente la confianza de Luis Enrique y este año solo ha participado en un total de 18 encuentros. El turco se ha reunido con el Inter de Milán, pero parece que el que más papeletas tiene para hacerse con sus servicios no es otro que el Arsenal.

Desde el medio deportivo turco afirman que los gunners están dispuestos a hacer un desembolso de 30 M€ por el jugador culé, el ex del Atlético de Madrid sigue teniendo un buen cartel en el club londinense y en el Barça estaría conformes con la cifra en cuestión, por lo que de producirse la oferta seguramente la aceptarían.

Arda ya rechazó una oferta procedente del fútbol chino que incluiría un sueldo de 18 M€ por temporada. El mediocentro ofensivo quiere seguir compitiendo en el más alto nivel,en un equipo de la élite, y no le disgusta la idea de recalar en la Premier League.