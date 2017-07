Ya es oficial. Álvaro Morata se ha convertido en nuevo jugador del Chelsea. Después de un largo verano en el que las especulaciones acerca de donde se encontraría su destino han estado a la orden del día, finalmente el destino del que fuera futbolista del Real Madrid se encontrará en Londres, tal y como se ha anunciado.

Vinculado al comienzo del mercado de fichajes con un Manchester United que finalmente terminó decantándose por Romelu Lukaku, todo hacía apuntar días atrás que finalmente sería el AC Milan el que se llevaría el gato al agua con su fichaje. Los rossoneros veían en él la guinda perfecta al millonario proyecto que estaba llevando a cabo, si bien esta opción también ha quedado en maletas de un viaje a ninguna parte.

El motivo es el acelerón que ha dado el Chelsea en las últimas horas. Y es que una de las principales razones de la renovación del contrato de Antonio Conte con los blues era la llegada del internacional español, una de sus grandes demandas ya desde el año pasado y que ahora se concreta. A fin de hacerse con los servicios del madrileño, los de Stamford Bridge han desembolsado nada menos que 80 M€, cantidad muy a tener en cuenta y que le convierten en el jugador español más caro de toda la historia.

Pese a que el Real Madrid se había anclado en sus demandas de 90 M€, finalmente el campeón de Europa ha accedido a permitir la salida de su canterano a una cantidad un poco más baja para no alargar más esta historia que se había convertido en un culebrón.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 de julio de 2017