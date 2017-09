Aunque ha sumado tres goles en los dos últimos partidos, la relación entre Robert Lewandowski y el Bayern Múnich no atraviesa su mejor momento. El delantero polaco criticó recientemente tanto la política de fichajes del club como los largos viajes vividos durante la pretemporada, y la directiva no dudó en responderle con dureza. «Si se queja de nuestro viaje a Asia debería saber que su presunto equipo de los sueños, el Real Madrid, pasó en verano 24 días en el calor, el doble que nosotros. Lo siento por lo que dijo Lewandowski. No es la primera vez que habla mal de nuestro club y sé que su agente Barthel está detrás de sus declaraciones. No creo, sin embargo, que un jugador tenga todo este poder. El contrato de Lewandowski expira en 2021 y desgraciadamente para él no hay cláusula de liberación», espetó el presidente de la entidad, Karl-Heinz Rummenigge.

Lógicamente, esta polémica sirvió para reactivar de forma inmediata los rumores que vinculan al futbolista con el Real Madrid. De hecho, el pasado sábado, una información del diario As ya se atrevió a indicar que el jugador estaba haciendo todo lo posible por favorecer su futuro desembarco en el Santiago Bernabéu.

Eso sí, los blancos no son los únicos que quieren sacar partido de la situación. Según cuenta The Sun, el Manchester City también ve en ésta una oportunidad única para reclutarle y ha decidido comenzar a dar los pasos oportunos para intentar cerrar su fichaje el próximo mes de enero.

Además de la que concede su evidente fortaleza económica, el conjunto inglés tratará de jugar la baza de Pep Guardiola para decantar la balanza a su favor. El técnico de Santpedor mantiene una buena relación con el punta polaco desde que ambos coincidieron en las filas del Bayern y la directiva confía en que la posibilidad de volver a compartir vestuario ejerza como atractivo para el jugador.