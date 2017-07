Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich, ha criticado duramente la situación actual del mercado de fichajes en la que los precios por los jugadores se han disparado hasta llegar a niveles desorbitados. Sobre todo ha tenido palabras para el PSG y los más de 220 M€ que está dispuesto a invertir el conjunto parisino en Neymar, calificando la operación como «un signo de debilidad».

«Cuando tienes que gastar mucho dinero para no lograr nada, es más bien una prueba de que antes no se ha trabajado tan bien», espetó el dirigente bávaro. «Los mejores fichajes no son los más caros sino los que te aportan más. Pienso que en esa bañera de tiburones, 100 millones por allí, 200 por allá, debemos encontrar nuestro propio camino», asegurando que no se dejará llevar por la tendencia actual del mercado.