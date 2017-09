La situación actual del Bayern Múnich no es obviamente la mejor posible y por ese motivo ya hemos tenido rumores que incluso hablan de la salida de Carlo Ancelotti. Por todo ello una leyenda del club como es Lothar Matthaus, ha querido dar ahora su punto de vista en unas declaraciones que recoge As.

«Los procesos en el campo no están funcionando, no se puede estar satisfecho con los partidos de esta temporada. Ancelotti debe mostrarse duro ahora, más duro de lo que ha sido hasta ahora o tendrá el caos total. No sé si lo está dispuesto a hacerlo o ya lo está haciendo de manera intermitente. Ancelotti debe hablar con el equipo. Tener a los jugadores en forma, trabajando de la forma en la que tienen que jugar. Debe disciplinar a sus jugadores y luchar contra todo aquello que se antepone al éxito del equipo. Si es necesario mandar a algún jugador a la grada, pues se hace», afirmó el ex jugador.