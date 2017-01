Impactante noticia la que nos llega esta tarde desde Inglaterra, porque la federación de este país, la FA, acaba de emitir un comunicado en el que asegura que investiga nada menos que al Manchester City por supuestamente haber cometido alguna irregularidad concerniente a la ley antidopaje.

El club está obligado, según el artículo 14, a informar de la hora, lugar y duración de los entrenamientos, así como del lugar de residencia de los jugadores, para posibles controles antidopaje. Y sería en alguno de estos puntos en los que se habría cometido la infracción. Seguiremos atentos el caso.

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc

— The FA (@FA) 11 de enero de 2017