«Todavía tengo dos años de contrato con el Manchester City. Me siento feliz y cumpliré mi contrato hasta el final. No he pensado donde quiero jugar después, solo quiero estar concentrado en trabajar aquí. Creo que mi temporada no fue mala, mi estado de forma era bueno. Es cierto que me perdí bastantes partidos en los que podía haber ayudado al equipo a meter goles. Pero en general fue una temporada positiva».

Estas declaraciones de las que se hace eco Marca son de Sergio Agüero, delantero de 29 años del Manchester City. Autor de 34 goles en 46 partidos, este futbolista ha querido de este modo zanjar los posibles rumores que tenían que ver con un posible deseo de cambiar de aires tras la irrupción de Gabriel Jesus o el posible fichaje de otro delantero por parte de su equipo.