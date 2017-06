El delantero del Manchester City, Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, ha hablado para Barramedia, en su periodo vacacional del que está disfrutando en su Sanlúcar natal, para entre otros términos, hablar de sus opciones de futuro. Las que suenan con más fuerza son la del Sevilla y su posible regreso al Celta de Vigo.

«Para que voy a engañar, es verdad que hay interés del Sevilla, aunque también lo hay del Celta y de otros equipos. Pero no es un tema que dependa de mí, porque el City me imagino que pedirá dinero, no sé qué cantidad. Me quedan dos años de contrato, ellos pagaron 18 millones. A lo mejor al City le interesa un año cedido con opción de compra», confesó el atacante andaluz, que no ha disputado de las oportunidades y la continuidad esperada bajo las órdenes de Pep Guardiola en el conjunto citizen, en el que aterrizó el pasado verano.