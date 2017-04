A sus 23 años Timo Horn es uno de los exponentes de la magnífica generación de porteros que ahora mismo tiene el fútbol alemán, ya que se ha asentado como pieza fundamental del Colonia (15 patidos).

Por eso esta escuadra germana ha decidido ahora renovar su contrato, de forma que el guardameta seguirá hasta 2022 defendiendo los colores de este conjunto.

Extra, extra, read all about it: Timo #Horn is staying at #effzeh! https://t.co/kvLjsgR5TP pic.twitter.com/yxpnrruUdJ

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) 8 de abril de 2017