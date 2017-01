Mientras trabaja en distintas incorporaciones de primer nivel con vistas a una segunda mitad de temporada que se presenta como apasionante, el Chelsea ha decidido recuperar a uno de los futbolistas que actualmente se encontraba cedido fuera del club.

Concretamente, y según acaba de confirmarse de forma oficial, se trata del lateral Nathan Aké, futbolista holandés de 21 años que regresa a Stamford Bridge desde el Bournemouth. De este modo, el joven talento tulipán vuelve después de sumar un total de 10 encuentros y 3 goles en el conjunto que actualmente ocupa la novena plaza de Premier League.

.@NathanAke has been recalled from his loan spell at Bournemouth... https://t.co/wk1vQ8443d

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 de enero de 2017