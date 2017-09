Como es el primer viernes tras el cierre del mercado, las ruedas de prensa de los entrenadores previas al fin de semana se centran en parte en lo sucedido en los últimos compases del periodo de traspasos. De manera que Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha hablado hoy sobre Alexis Sánchez y lo sucedido con el jugador del Arsenal el 31 de agosto.

«No sé lo que pasará en invierno o la temporada que viene. Tuvimos un interés en él pero el Arsenal decidió no venderlo, eso es todo. Ahora es jugador de otro equipo. Una vez se ha cerrado el mercado de fichajes, tenemos los futbolistas que tenemos. Cuando empezamos a hablar con el Arsenal, unos días antes del final del mercado, ellos querían hacer un intercambio con Sterling. Y yo dije que no había ninguna opción de eso. Confío muchísimo en Sterling. Lo único a lo que estaba dispuesto era a pagar dinero, pero al final ellos no pudieron fichar un reemplazo», afirmó el catalán.