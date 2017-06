Pese a que no ha acumulado tantos minutos como seguramente esperaba (sólo ha sido titular en 8 partidos de Eredivisie), el noruego Martin Ødegaard realiza un balance más que positiva de su estancia en el SC Heerenveen holandés, conjunto en el que permanecerá también cedido durante el curso que viene. «Era importante para mí jugar al máximo nivel. Para no hacerlo, me habría quedado en el Madrid, donde los entrenamientos todos los días eran los mejores. Al final de la temporada se acordó una temporada más aquí. (...) Siento que tomé la decisión correcta: he llegado a un club que me va bien y que tiene una gran historia en el crecimiento de jugadores jóvenes», explicó.

Durante su conversación con TV 2, el mediapunta quiso dejar claro que, pese a tener que seguir haciendo méritos a miles de kilómetros de distancia de la capital de España, no renuncia a su sueño de triunfar en el Real Madrid. «Tuve la oportunidad de entrenar con los mejores del mundo y el club todavía tiene fe en mí. Dijeron que me iban a seguir y dicen que todavía quieren invertir en mí. (...). No estoy hablando tanto con Zidane, sino que charlo regularmente con el jefe de scouting. Ven mis partidos y me siguen de cerca», añadió.