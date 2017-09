Óscar Arias, director deportivo del Sevilla, ha tenido una entrevista con los medios oficiales del club hispalense. En ella ha hablado sobre el mercado del Sevilla, en concreto de la marcha de Vitolo.

En unas declaraciones que recoge el diario AS, Arias asegura que «creía conocerlo -a Vitolo-, pero no. Son situaciones que te sorprenden. En la vida el dinero no puede serlo todo, los jugadores son profesionales y tienen una carrera que dura unos años en concreto, pero llegamos a un punto con un jugador en el que el club le ofrece unas cantidades fantásticas. Vitolo me ha decepcionado bastante, se ha equivocado enormemente, pero son cosas que pasan en la vida».