Fue fichado en 2013 a cambio de 13,5 M€, Tiago Ilori tiene ahora 23 años pero no ha podido asentarse en el Liverpool tras haber pasado por diversas cesiones, entre ellas en el Granada.

El portugués ahora acaba de encontrar nuevo destino porque ha recalado en las filas del Reading, conjunto que ha logrado incorporarlo a sus filas.

CONFIRMED | @TiagoIlori4 completes move from @LFC to the Royals on a deal running until 2020! Read more here: https://t.co/Na68HyEWs2 pic.twitter.com/9f5LPnuKNl

— Reading FC (@ReadingFC) 18 de enero de 2017