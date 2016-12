Después de la comparecencia de Suso García Pitarch y Anil Murthy, Cesare Prandelli ha dado su visión sobre su dimisión como entrenador del Valencia. Y obviamente difiere bastante de lo afirmado anteriormente por los dirigentes del combinado de Mestalla.

«Lim me dijo de traer a cuatro jugadores y el día 29 el plan se convirtió en Zaza o un centrocampista. Podía elegir uno. Pasamos de cuatro a uno. Quería a Zaza el día 27, mi sorpresa fue cuando llegué de vacaciones y Zaza no estaba. Me habían prometido fortalecer en enero el equipo tras un encuentro con Lim y comprar gente, sobre todo sobre Zaza donde habíamos concentrado todos los esfuerzos», afirmó el técnico.

Además ha tenido palabras de cariño para los aficionados del cuadro che: «He intentado cambiar cosas en una entidad de números. Pero el fútbol va más allá de números. Se necesita pasión y si le quitas esta parte lo dejas desnudo. Intenté abrir Paterna al público y la sociedad me dijo que no. Quise hablar con toda la prensa..».