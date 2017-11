Las exigencias de Thibaut Courtois al Chelsea están haciendo que la operación que debería asegurar la continuidad del guardameta belga en Londres se estén dilatando en el tiempo. Según Mundo Deportivo, los 12 M€ que exigiría como salario estarían atascando la negociación. Actualmente el portero cobra algo menos de la mitad, pero cree que sus actuaciones y su juego están a la altura de otros grandes bajo palos como David de Gea, que percibe esa cantidad.

Así, con las negociaciones estancadas en un punto donde no parece dispuesto a ceder el ex del Atlético de Madrid, la puja detrás de la opción de renovación con los blues sigue abierta. Aunque es difícil pensar en una prematura salida antes del término de su contrato, es una realidad que se debe abrir si el Chelsea no está dispuesto a saciar lo que pide Courtois. Con Real Madrid, PSG, Atlético y Juventus tras él, el jugador podría presionar lo suficiente para quedar satisfecho o coger las maletas para dejar la ciudad inglesa.

Las opciones por Courtois

En la capital madrileña se tambalean las porterías. La de los blancos porque el relevo para Keylor Navas ya sonó en la anterior campaña y su match-ball fue salvado por su gran final de temporada, algo que con su baja y las actuaciones poco convincente de Kiko Casilla han agravado. Courtois sería un remplazo ideal, aunque no es el único candidato. Los movimientos que se puedan dar en Inglaterra podrían afectar al otro equipo de Madrid. El Atlético podría tener que lidiar con una futura salida de Jan Oblak si vienen con el saco de dinero a por él y los colchoneros buscarían reemplazo, y nada mejor que un viejo conocido para asegurar la portería.

En el caso del PSG, Areola está completando una gran temporada, pero no era del gusto de Unai Emery desde el principio. A pesar de que su continuidad futura está en el aire, se valoraría la llegada de un meta que saciara el requisito de cualquier entrenador, como lo sería el belga. Para la Juventus la situación es más sencilla. Aunque se realizó la incorporación de Szczesny como potencial sustituto la próxima temporada de Buffon tras su retirada, los bianconeri valorarían la llegada de un seguro contrastado que afiance la portería.

El verano está lejos y los movimientos para hacerse con Thibaut Courtois se irán sosteniendo a lo largo de los meses, más si este no cede a su pretensión de ser el guardameta mejor pagado de la Premier League. Si el belga no renueva con el Chelsea, tendremos culebrón para rato durante el mercado estival.