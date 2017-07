«¿Reforzarnos con Bale? Estoy feliz con mi equipo, pero estaría abierto a otras opciones en el juego, a jugadores que nos dieran posibilidades diferentes por las bandas para jugar en ataque y en el medio del campo que me ofrezcan equilibrio para controlar los partidos. No me gusta hablar de jugadores que hay en otros equipos, como no me gustaría que hablasen otros clubes de futbolistas de mi equipo».

Hace un par de días, el técnico del Manchester United, el luso José Mourinho, respondía de esta forma a las preguntas relativas a un supuesto interés del cuadro inglés en el atacante galés Gareth Bale y dejaba claro que el futbolista resulta de su completo agrado.

Según cuenta OK Diario, los diablos rojos se mantienen muy atentos a la situación del británico y no descartan pasar a la acción en caso de que se dé el escenario oportuno. Es más, su directiva podría estar reservando nada menos que 170 M€ para poder abordar su fichaje con garantías.

Aunque el futbolista viene dejando claro desde hace meses que no contempla la idea de abandonar la disciplina del Real Madrid, lo cierto es que su posición podría debilitarse considerablemente si la entidad acaba reclutando a Kylian Mbappé. En la planta noble del Santiago Bernabéu asumen que encajar al galo en una delantera con tanto nivel resulta casi una utopía y que, por tanto, lo más oportuno sería dar salida a alguno de los integrantes de la BBC. Y Bale es, sin duda, el eslabón más débil. De hecho, una encuesta que hoy recoge el diario As asegura que nada menos que 72 por ciento de los aficionados del Real Madrid cuestionados estarían dispuestos a facilitar su salida.