Malas noticias para el Bayer Leverkusen, rival del Atlético de Madrid en Liga de Campeones, ya que no podrán contar con una de sus estrellas, Hakan Calhanoglu, en la eliminatoria y tampoco durante los próximos 4 meses al haber sido sancionado por la FIFA

El motivo, haber roto un contrato con el Trabzonspor en 2011, cuando el turco de ahora 22 años era menor de edad. Deberá además pagar 100.000 € a este equipo en compensación por su fichaje por el Karlsruher, que fue antirreglamentario.

BREAKING! @hakanc10 has been suspended by FIFA for four months and will miss the rest of the 2016/17 #Bundesliga season.

