Las sensacionales prestaciones ofrecidas por el joven talento inglés Ryan Sessegnon defendiendo los colores del Fulham (31 partidos durante la pasada temporada en los que sumó 7 goles y 5 asistencias) han provocado que el futbolista de 17 años haya despertado el interés de varios conjuntos importante de la Premier League.

Entre éstos, dos de los que más insistencia han llamado a la puerta del lateral zurdo son Tottenham y Liverpool. Sin embargo, el jugador no valora estas vías. Y es que según se ha confirmado oficialmente el joven talento ha ampliado su lazo con la escuadra de Londres para seguir defendiendo sus colores.

CONFIRMED: @RyanSessegnon has signed his first professional contract, keeping him at #ffc until 2020

Read more: https://t.co/79iKLIRHSd pic.twitter.com/KBYGhc06ns

— Fulham Football Club (@FulhamFC) 28 de junio de 2017