Pep Guardiola no termina de sentirse cómodo en Manchester. Durante una conversación con los seguidores del Manchester City, el técnico catalán reconoció que ni el clima ni la comida ni la propia ciudad terminan de convencerle.

«Sé que no es el mejor clima del mundo, que la ciudad no es la más bonita del mundo, pero quizá eso hace a Mánchester tan especial (...) Soy un hombre catalán y no tengo dudas de que la comida mediterránea es mucho mejor que la vuestra. Lo siento, pero en eso somos mejores. Si alguien no está de acuerdo, les invito a ir un verano a España o a Italia», espetó.