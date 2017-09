Pep Guardiola se ha reecontrado con Yaya Touré en el Manchester City. Ya el marfileño estuvo a las órdenes del técnico español en el FC Barcelona. El centrocampista acabó marchándose tras perder protagonismo con la llegada de Sergio Busquets al primer equipo.

Ahora, en Manchester, está ocurriendo lo mismo, según el diario AS, ya que Guardiola no cuenta con él. De hecho, no ha jugado ninguno de los partidos oficiales de lo que va de temporada. El técnico ha explicado que «hablé con él y él sabe la razón. Es algo entre él y yo. Es una decisión deportiva. Siempre exijo tanto como sea posible. Siempre quiero más, no sólo de Yaya, quiero más de todo el mundo». Está claro que Yaya Touré no termina de convencer al técnico del Manchester City.