El lateral español del Arsenal, en una entrevista concedida al IBTimes UK, habló sobre el futuro inmediato que concierne a dos de las estrellas del Arsenal, Mesut Özil y Alexis Sánchez: «La sensación es que ellos continuarán. En ningún momento hemos hablado sobre la posibilidad de que se marchen. De ningún modo. Ellos están comprometidos con el grupo y veremos qué sucede».

Nacho Monreal realizó también su valoración personal sobre su situación: «No puedo decir mucho, no depende de mí. La situación está clara. Son dos jugadores vitales para el Arsenal. Dos jugadores que acaban contrato al terminar la temporada. SI el club quiere que se queden más allá de diciembre, los seguirán. Todavía no sé las intenciones del club». Mientras, ambos futbolistas serán libres para negociar en 39 días con otros clubes y todo parece indicar a que su futuro está lejos del Emirates, ocurra en enero o en junio.