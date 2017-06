El Sporting Kansas City, conjunto que milita en la Major League Soccer norteamericana, ha anunciado durante las últimas horas el desembarco de un futbolista español, el centrocampista Cristian Lobato.

El jugador de Sabadell, de 28 años, cruza el Atlántico tras una larga trayectoria profesional que le ha permitido defender las elásticas de clubes tan variopintos como Hospitalet, FC Barcelona B, Osasuna, Asteras Tripolis y Nastic, escuadra en la que militado durante los dos últimos cursos (45 partidos, 2 goles).

OFFICIAL: #SportingKC has acquired 28-year-old winger Cristian Lobato in a transfer from Gimnastic de Tarragona.

https://t.co/qaWbNvQMUC pic.twitter.com/3xaN7XI7FP

— #IkeBike (@SportingKC) 29 de junio de 2017