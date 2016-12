Libre después de haberse desvinculado hace un mes aproximadamente del Rangers FC, Joey Barton acaba de encontrar equipo hasta final de temporada.

El controvertido mediocentro inglés de 34 años acaba de aterrizar en el Burnley, equipo para el que ya militó la temporada pasada jugando nada menos que 40 partidos.

BREAKING: Joey Barton set to re-sign for Burnley on a short-term deal until the end of the season, subject to international clearance. pic.twitter.com/7TOKu99IwK

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 20 de diciembre de 2016