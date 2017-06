«Nadie del Barça a día de hoy se ha puesto en contacto conmigo para comunicarme que Arda es transferible. Así que, de momento, nuestro plan es que siga la próxima temporada. Y hasta hoy no he hablado con ningún club del mundo. Pero si el Barça nos dice que no cuentan con Arda ya será otra historia. Arda tiene tres años más de contrato. Está contento en el Barcelona. Es verdad que no ha sido una temporada fácil para él, porque ha sufrido lesiones y la segunda parte de la temporada no ha sido demasiado buena. Pero Arda está contento. Y por supuesto, le gusta la elección de Ernesto Valverde por su trayectoria y como entrenado».

Estas declaraciones corresponden a Ahmed Bulut, representante de Arda Turan que ha hablado en la Cadena Cope sobre el futuro de su cliente. El turco de 30 años es uno de los favoritos para abandonar la disciplina del FC Barcelona este verano, pero parece que todavía se aferra a continuar en el club.