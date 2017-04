Juan C. Navarro

Neymar no descarta regresar al fútbol brasileño. Eso sí, el atacante ni se plantea volver al Santos, conjunto en el que dio sus primeros pasos como profesional. «Me gustaría hacerlo en el Flamengo, en un Maracaná llenó en un partido de la Libertadores», reconoció el futbolista.

Durante la conversación con Canal Esporte Interactivo, el canarinho también dejó claro que confía en la capacidad del FC Barcelona para remontar su eliminatoria de Champions League ante la Juventus. «Si todo sale bien, va a ocurrir otra remontada. Creo en el equipo y en nuestro potencial. Está todo perdido, así que no tenemos nada que perder y todo para ganar. Tenemos que entrar en el campo y hacer nuestro trabajo (...) Mi padre me comentó una cosa que se me ha quedado en la cabeza y en la que tiene toda la razón. Podemos tener cualquier equipo delante, pero el Barcelona es el mismo. Lo podemos hacer. Ya lo hicimos una segunda vez», aseveró.