Mariano Konyk es un jugador juvenil del Valencia que abandonará a final de temporada la disciplina del cuadro che para enrolarse en las filas del FC Barcelona. Su decisión ha levantado ampollas en el equipo valencianista, hasta el punto de que hace unos días emitió un comunicado sobre su firme postura ante este tipo de maniobras de los agentes de jugadores.

Ahora Súper Deporte ha hablado con el joven talento, que ha justificado su decisión: «Por mi parte, al principio tenía dudas y tenía que valorar las cosas. Digo... ¿Por qué tan tarde? ¿Por qué se me ha presentado esta situación? Tenía dudas... Es triste porque he disfrutado mucho aquí en Valencia, he progresado y he aprendido como persona y como futbolista. Al final he decidido no seguir porque tengo ganas de seguir aprendiendo y se me ha presentado una oportunidad que a poca gente se le puede presentar y he decidido aceptarlo».