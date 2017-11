Como se preveía desde hace días, el Arsenal acaba de anunciar este mediodía el fichaje de Raül Sanllehí, que fuera director de fútbol del FC Barcelona, de manera que ahora trabajará para los gunners.

Este directivo será el nuevo jefe de relaciones futbolísticas del conjunto londinense, de manera que seguirá desarrollando su labor para le entidad londinense.

Welcome to the club, Raul Sanllehi https://t.co/Ihm6vRriVd

— Arsenal FC (@Arsenal) 28 de noviembre de 2017