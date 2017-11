Se esperaba con expectación la primera rueda de prensa de Eduardo Berizzo tras confirmarse que sufre cáncer de próstata. El entrenador del Sevilla no ha dudado en repartir agradecimientos por las muestras de cariño recibidas en los últimos días y ha revelado cuál será su plan a seguir.

«Debo decidirlo con calma. La semana que viene lo resolveré. Nos esperaban partidos importantes. El empate del otro día nos llena de energía y ese es el primer objetivo a cumplir. Mañana toca un rival que nos exige muchísimo y tendremos que emplearnos para sacar el resultado. Tengo que prestarle atención a esto, me cuesta porque nunca pienso en mi. No quiero ser foco de atención por ningún motivo y menos por este. Me pondré a las órdenes de los médicos. Mañana estaré en el partido, como estuve en todos, y la semana que viene me centraré de lleno a solucionar este tema. No me gusta hablar de mi mismo ni victimizarme en una situación así. Soy uno más, con un trabajo especial, pero hay cuestiones que prefiero resolver en la intimidad. Así que hablemos de fútbol», afirmó el argentino.