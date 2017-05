Titular en el último compromiso liguero del Valencia, el meta Jaume Doménech confía en dejar atrás cuanto antes una aciaga temporada en la que ni su equipo ni él mismo han encontrado demasiados motivos para sonreír (apenas ha podido acumular 6 partidos oficiales a lo largo del curso). «Estoy contento de volver a jugar. No he tenido muchas ocasiones esta temporada. Al final todos los días me entreno para competir, compito en cada entrenamiento ¿Titular el próximo año? Yo espero que sí, trabajo y me preparo para estar ahí y luego el entrenador es el que decide», aseguró.

Lógicamente, su presencia en los onces iniciales el curso que viene dependerá de la continuidad de Diego Alves y de la identidad del nuevo técnico, un asunto sobre el que el cancerbero no quiso mojarse. «En eso yo no voy a entrar. Voro ha hecho un gran trabajo y el club deberá decidir. Lo que necesita el Valencia es ganar más partidos. Pero no solo el año que viene sino también los dos partidos que nos quedan», añadió durante un acto de firmas convocado por el club ché en la localidad de Requena.