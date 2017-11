Llegado en verano de 2013 después de un verano trepidante en el que el Tottenham hizo todo lo posible para resistir las embestidas del Real Madrid, finalmente el destino del extremo galés Gareth Bale se encontró en la capital de España. Pieza muy importante para los distintos técnicos que han pasado por el banquillo de la escuadra de Chamartín durante sus tres primeras temporadas de blanco, el atacante ha visto como una serie de inoportunas lesiones le han impedido disfrutar de continuidad durante el último curso y medio.

Pese a que exhibe mejores registros en el Real Madrid (70 goles y 55 asistencias en 159 partidos) que en su paso por Londres (56 tantos y 58 asistencias en 203) y suma un buen puñado de títulos entre los que se encuentran 3 Ligas de Campeones, 2 Mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, los rumores acerca de un posible cambio de aires han estado a la orden del día. De hecho, varias fueron las informaciones acerca de un regreso a Inglaterra para enfundarse la elástica del Manchester United.

Ahora, y una vez ha regresado a los entrenamientos a las órdenes de Zinedine Zidane después de recuperarse de unos problemas físicos, desde Fichajes.com hemos hablado con su agente Jonathan Barnett, fundador de Stellar Group que nos ha atendido en la sede que el grupo tiene en Madrid e inauguró en abril del pasado 2016 junto al director en España Luis Alonso. De este modo, hemos aprovechado el encuentro con el conocido representante para conocer algunos de los pormenores de la agencia y analizar la situación del antes citado Gareth Bale. Y es que hay que recordar que, mientras extiende su ámbito de actuación por cada vez más países, el grupo Stellar es una de las agencias deportivas con más éxito en el mundo según la lista elaborada por la prestigiosa Forbes.

Fichajes.com: Hace algo más de un año se produjo la apertura de vuestra oficina en nuestro país. ¿Por qué la apuesta de Stellar Group por España?

Jonathan Barnett: España es muy importante. En mi opinión es uno de los países más importantes en el panorama futbolístico junto a Inglaterra. Para mí y mi compañía, es muy importante crecer en todos los países, no solo en Inglaterra, por lo que España es muy importante.

Fichajes.com: ¿Qué planes tiene Stellar en España?

Jonathan Barnett: Mis planes son hacer de Stellar junto a Luis Alonso (director del grupo en España, ndr) y su gran equipo (Brais Lorenzo, Ryan Harper entre otros...) hacer la agencia de representación más importante de España. Queremos seguir sumando jugadores jóvenes a los que ayudar a crecer hasta que se conviertan en auténticas estrellas. Acompañarlos en este camino. Para ello Luis ha formado un súper equipo muy profesional con el que cubrimos toda la geografía española. Tenemos a los mejores.

Fichajes.com: Gareth Bale, Gylfi Sigurdsson, Adrien Silva, Cédric Bakambu, Roque Mesa… Contáis con una amplia nómina de futbolistas. ¿Qué requisitos buscáis en ellos?

Jonathan Barnett: Lo más importante para mí es que se trate de futbolistas jóvenes. Las cualidades que nosotros buscamos no es únicamente que sea un buen jugador, sino todo lo que le rodea. Nosotros acompañamos al futbolista a lo largo de toda su carrera profesional e incluso más allá. No buscamos a alguien para un año, y los futbolistas saben cuál es nuestra forma de trabajar. Una forma especial que es estar con ellos durante toda su carrera.

Fichajes.com: ¿A qué países tenéis planeado llegar en vuestros planes de extensión?

Jonathan Barnett: Hemos abierto oficinas en Alemania, Estados Unidos, China, Bélgica, Portugal u Holanda en estos últimos tiempos... Ahora estamos mirando a Italia, aunque no a corto plazo. También tenemos un ojo en Francia.

Fichajes.com: ¿Cómo valoras el fútbol francés y está explosión que se ha dado con el dinero catarí en el PSG?

Jonathan Barnett: No es una liga fuerte. Pero hay muchos jugadores jóvenes que surgen allí. Ellos tienen a los mejores jugadores jóvenes del mundo. El Mónaco tiene dos o tres jugadores fantásticos. Yo creo que en los próximos años seguirán surgiendo muy buenos jugadores, pero la Ligue 1 seguirá siendo dominada por el Paris Saint Germain.

Fichajes.com: ¿Con qué modelo de gestión te quedarías? ¿La formación y los jóvenes talentos por los que apuesta el Mónaco o las inversiones millonarias del Paris Saint Germain?

Jonathan Barnett: Criar a tus propios jugadores es fantástico. Verlos crecer, evolucionar. Esto ha pasado con nosotros y Gareth Bale, que ha evolucionado desde ser prácticamente un niño hasta convertirse en una súper estrella. Esto es increíble para mi. Es sensacional crear a un joven talento y verle crecer con el paso del tiempo.

Fichajes.com: Este verano se han pagado 222 M€ por Neymar, 180 M€ por Mbappé… ¿Crees que estamos viviendo en una burbuja?

Jonathan Barnett: Es la evolución. Si miras diez años atrás, tres millones eran mucho dinero. Gareth, hace apenas un año, era el fichaje más caro de la historia. ¿Ahora cuál es su puesto?

Fichajes.com: ¿Y dónde está el límite?

Jonathan Barnett: No hay limite. El límite está en lo que el club esté dispuesto a pagar para lograr su objetivo. El Paris Saint Germain pagó ese dinero por Neymar porque lo quería. Ellos creen en él. Si es bueno para el club, lo pagan. Si no es bueno para el club, no lo pagan.

Fichajes.com: Crees que el reparto de los derechos televisivos en España dejan a los clubes de la Liga –a excepción de Real Madrid y FC Barcelona- en inferioridad ante los clubes ingleses en el mercado?

Jonathan Barnett: No podemos comparar el dinero de España con el de Inglaterra. Vosotros tenéis a los dos más grandes, Real Madrid y FC Barcelona; pero en Inglaterra el volumen está más repartido. En la Championship hay equipos con dinero, pero no puedes comparar. En España tienes a Real Madrid y FC Barcelona, que son muy grandes, pero también están Atlético de Madrid, Valencia –con grandes jugadores-, Villarreal.. que juegan un gran fútbol. De cualquier modo, el mercado televisivo en España está cambiando. Cada vez es más grande.

Fichajes.com: Pero el pasado verano vimos como ningún equipo español pudo fichar a Roque Mesa y finalmente se marchó al Swansea, un equipo menor de la Premier League…

Jonathan Barnett: España es una gran Liga donde se juega un gran fútbol. Los jugadores vendrán. Sin embargo, yo pienso que algunos equipos deben focalizarse más en jugadores jóvenes para ser mejores y comprar de una forma más inteligente.

El caso Gareth Bale

Fichajes.com: Llevas la carrera de Gareth Bale desde que era un niño. ¿Cómo has vivido su evolución?

Jonathan Barnett: Es fantástico ser el agente de un jugador así. Es una de las mejores personas que he conocido. No son palabras, es un hecho. Todo el mundo lo puede ver, no hay nada malo en Gareth. Él se ha convertido en un jugador fantástico. Está entre los tres mejores jugadores del mundo y yo estoy muy orgulloso de él. Con un poco de suerte en un par de semanas, él volverá a tope y a jugar un fantástico fútbol. Lo veréis y observaréis lo bueno que es.

Fichajes.com: En los últimos años ha sido habitual leer informaciones sobre un cambio de aires. ¿Dónde ves tú su futuro?

Jonathan Barnett: Yo creo que los aficionados del Real Madrid tienen que ver lo bueno que es y comprenderle y apoyarle. Eso es muy importante para su evolución. Él quiere jugar el resto de su vida en el Real Madrid. Adora Madrid, la ciudad, la vida y adora el club. Lo quiere de verdad, y por supuesto le duele cuando no le apoyan y lo hacen con otros que no son tan buenos como él. Es una locura, esto pasa solo en España y no lo entiendo. Los aficionados deben entender esto y saber lo buena persona que es.

Fichajes.com: ¿Y cómo valoras las críticas que ha recibido el futbolista?

Hay que tener cuidado, pero algunos periodistas en España escriben basura. No se basan en razones futbolísticas, y esto es un error. Los periodistas escriben, pero no se toman su tiempo para analizar lo que él ha hecho. En los partidos que él ha jugado, el Real Madrid ha ganado tres Ligas de Campeones, la Liga, Supercopas, Copa… cuando él ha estado, se ha ganado todo. Los seguidores deberían adorarle.

Fichajes.com: ¿Él nota las críticas recibidas?

Jonathan Barnett: No le afectan. Si lo hiciera mal y el club no confiará en él, eso si le afectaría, porque el ama al Real Madrid. ¡Él ama a la afición! Y eso es lo que importa, no lo que digan los periodistas. A él no le trastorna lo que diga la prensa.

Fichajes.com: Cuándo lees los rumores que hablan de una salida del Real Madrid para regresar a Inglaterra. ¿Qué piensas?

Jonathan Barnett: Pienso que los que escriben esto deben volver al colegio y aprender cómo debería ser el periodismo. No es inventar historias. No quiero enfadarme porque leo historias inventadas.

Fichajes.com: ¿Crees que el cambio de Tottenham al Real Madrid fue acertado?

Jonathan Barnett: ¿Tú que crees? Es un sueño para él. Ha ganado todo lo que podía ganar excepto el Mundial. Solo tiene 28 años y ha conseguido todo. Creo que no hay un jugador en el mundo que en un tiempo tan corto haya ganado todo esto. Está con Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos… todo el equipo, pero ellos llevan más tiempo allí. Él tiene hambre de fútbol, no lo hace por dinero. Simplemente adora al Real Madrid y que los aficionados estén con él.

Fichajes.com: Una de las críticas que ha recibido el jugador es que no sabe hablar español, pero incluso ha concedido alguna entrevista en nuestro idioma. ¿Cómo valoras tú estas críticas?

Jonathan Barnett: Que es mentira. Él es muy tranquilo, agradable y tímido. Para él hablar es embarazoso, pero lo hace perfectamente.

Fichajes.com: ¿Y por qué no aparece el propio Gareth Bale?

Jonathan Barnett: Él, desde que era joven, no ve la necesidad de justificarse. Es un futbolista y puedes ver lo que hace en el campo. No tiene por que disculparse con nadie. Si hace algo mal lo dirá, pero ¿por qué tiene que decir “hola estoy aquí y hablo”? No tiene que hacerlo. Eso es lo que él cree. Si alguien quiere hablar con él, perfecto, hablará con ellos. Pero no va a convocar una rueda de prensa solo para decir “hablo español”.

Fichajes.com: ¿Cuándo crees que acabarán las críticas?

Jonathan Barnett: Creo que las críticas deben mirarse con mucho cuidado viendo ahora los partidos sin Gareth Bale. Esto parará porque verán que cuando vuelva el equipo volverá a hacerlo mejor y en ese momento los críticos deberán disculparse. Espero que vean al mejor Gareth Bale y pidan disculpas.

Fichajes.com: Imagino que la no clasificación para el Mundial habrá sido un duro palo…

Jonathan Barnett: Es algo muy triste para él, porque además no pudo jugar. Él ama Gales.